Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву

Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве. Архивное фото

Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды " Ведущий специалист центра погоды " Фобос Михаил Леус рассказал телеканалу RT о погоде в Московском регионе на следующей неделе.

По словам метеоролога, в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится. Так, в воскресенье, 23 февраля, температура опустится ниже нуля, из-за чего возможна гололедица. Днем воздух прогреется до плюс четырех, а атмосферное давление упадет.

"К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы", — рассказал Леус.

Он отметил, что 24 февраля циклон продолжит путь на восток и столица окажется в его тыловой части. Ветер и осадки ослабнут, но температура понизится. Так, ночью следует ждать до двух градусов мороза и гололедицу. Впрочем, днем столбик термометра достигнет четырех градусов тепла. Окончательно погода улучшится во вторник.

"Стараниями антициклона в облаках появится много прояснений. Будет довольно солнечно, осадки прекратятся", — пояснил Леус.

Он добавил, что в среду и четверг столицу оккупируют циклоны, придут осадки, а температура поднимется до плюс пяти.

"А вот в пятницу почувствуем некое возвращение зимы", — пообещал специалист.