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Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
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РИА Новости

Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву

17:35 22.02.2020 (обновлено: 18:16 22.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТехника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал телеканалу RT о погоде в Московском регионе на следующей неделе.
По словам метеоролога, в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится. Так, в воскресенье, 23 февраля, температура опустится ниже нуля, из-за чего возможна гололедица. Днем воздух прогреется до плюс четырех, а атмосферное давление упадет.
"К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы", — рассказал Леус.
Он отметил, что 24 февраля циклон продолжит путь на восток и столица окажется в его тыловой части. Ветер и осадки ослабнут, но температура понизится. Так, ночью следует ждать до двух градусов мороза и гололедицу. Впрочем, днем столбик термометра достигнет четырех градусов тепла. Окончательно погода улучшится во вторник.
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"Стараниями антициклона в облаках появится много прояснений. Будет довольно солнечно, осадки прекратятся", — пояснил Леус.
Он добавил, что в среду и четверг столицу оккупируют циклоны, придут осадки, а температура поднимется до плюс пяти.
"А вот в пятницу почувствуем некое возвращение зимы", — пообещал специалист.
Ночью ожидается небольшой снег и слабый мороз, а днем смешанные осадки и один-три градуса тепла.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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