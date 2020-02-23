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В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

04:23 23.02.2020 (обновлено: 04:44 23.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 556, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.
По данным KCDC, 93 новых случая обнаружили в Тэгу, еще 20 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались четыре пациента выписаны 18 пациентов, анализы 6 039 человек еще в работе.
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Третьим в субботу скончался 41-летний гражданин Южной Кореи. Четвертая смерть была зарегистрирована в воскресенье: погиб 57-летний мужчина, его заражение было связано с больницей округа Тэнам в городе Чхондо. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания коронавирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.
Заражение 75 новых пациентов снова связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.
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Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связаны 306 случаев заражения.
Как передавало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.
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Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)Южная КореяСеулВ мире
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