В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 123 новых случая заражения Южная Корея зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 556, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения

По данным KCDC, 93 новых случая обнаружили в Тэгу, еще 20 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались четыре пациента выписаны 18 пациентов, анализы 6 039 человек еще в работе.

Третьим в субботу скончался 41-летний гражданин Южной Кореи . Четвертая смерть была зарегистрирована в воскресенье: погиб 57-летний мужчина, его заражение было связано с больницей округа Тэнам в городе Чхондо. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания коронавирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.

Заражение 75 новых пациентов снова связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связаны 306 случаев заражения.

Как передавало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.