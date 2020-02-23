В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"

"Первая цель – привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО. Вторая цель – попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России", – заявил Шерин.