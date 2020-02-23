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2020-02-23T02:24+0300
https://ria.ru/20200223/1565109294.html
В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"
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РИА Новости

В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"

02:24 23.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН отметил, что учения США по отражению российского ядерного удара имеют две основные цели.
Ранее в Пентагоне сообщили о проведении учений, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, которая якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО. Во время мероприятий имитировалась реакция Соединенных Штатов и ответ ядерным ударом против российской стороны. Для того чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса", в них приняли участие конгрессмены.

"Первая цель – привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО. Вторая цель – попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России", – заявил Шерин.

Он подчеркнул, что военная доктрина России предполагает нанесение ядерного удара в том случае, если целостности государства угрожает опасность. По мнению парламентария, нанесение ядерного удара по европейским странам является "утопией", поскольку "радиус ядерного заражения коснется России".

"Мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар", – заметил он.

Шерин считает, что США размышляют на тему ядерного удара, поскольку их территория не подвергалась значительному военному удару.
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Александр ШеринОльга КовитидиСергей ЦековАлексей ЧепаМинистерство обороны СШАГосдума РФНАТОАлексей ПушковМоскваЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Каждый год одно и то же. Пентагону нужно оправдывать своё существование. Не вижу повода выводить подобные "новости" на главную страницу.
23 февраля, 04:02
llenya.ivashchenko.72
1100000
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