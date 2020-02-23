В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН отметил, что учения США по отражению российского ядерного удара имеют две основные цели.
Ранее в Пентагоне сообщили о проведении учений, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, которая якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО. Во время мероприятий имитировалась реакция Соединенных Штатов и ответ ядерным ударом против российской стороны. Для того чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса", в них приняли участие конгрессмены.
"Первая цель – привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО. Вторая цель – попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России", – заявил Шерин.
Он подчеркнул, что военная доктрина России предполагает нанесение ядерного удара в том случае, если целостности государства угрожает опасность. По мнению парламентария, нанесение ядерного удара по европейским странам является "утопией", поскольку "радиус ядерного заражения коснется России".
"Мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар", – заметил он.
Шерин считает, что США размышляют на тему ядерного удара, поскольку их территория не подвергалась значительному военному удару.
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Реакция Москвы
Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что США превосходят все страны мира в умении блефовать и имитировать. Она подчеркнула, что только те политики, которые могут договариваться для достижения мира, будут оставаться востребованными.
Сенатор Сергей Цеков заявил, что организаторы учений повели себя как "больные люди". При этом он подчеркнул, что после перевооружения Россия может не бояться агрессии с чьей-либо стороны.
Сенатор Алексей Пушков отметил противоречия между заявлениями американских политиков, которые обещают не размещать ядерные ракеты в Европе, и учениями, предполагающими наличие этого типа оружия.
Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал случившееся попыткой пиара. По его словам, организаторы учений пытались надавить на других членов НАТО, чтобы повысить взносы в Североатлантический альянс.
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