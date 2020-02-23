Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик, который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего ребенка в Кандалакше Мурманской области, "нападает только на маленьких". Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказали свидетели случившегося.
Региональное следственное управление Следственного комитета сообщило, что в пятницу вечером подросток в Кандалакше пытался задушить ребенка. Решив, что тот не подает признаков жизни, он стал закапывать жертву в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
"Ребенок в реанимации, помнит только свое имя и узнал папу. Этот (подросток. – Прим. ред.) имеет "отличные" характеристики. Он нападает только на маленьких, вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило! Сегодня сотрудники полиции плакали, когда доставали мальчика из снега", – заявили свидетели.
По информации телеканала, с 2016 года подросток был в поле зрения правоохранительных органов. Он избивал детей моложе себя, с которыми даже не был знаком, потерпевшими стали как минимум шесть мальчиков и девочек, а в 2017 году столкнул с дамбы в реку восьмилетнего мальчика и смотрел, как тот тонет, в результате ребенок погиб. Тогда подростку удалось избежать ответственности, поскольку ему было всего 14 лет.
Как ранее отметил уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган, подросток имеет "тяжелый послужной список".
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По словам омбудсмена, в начале следующей недели он намерен поехать в Кандалакшу и разобраться в ситуации на месте. Коган намерен выяснить мотивы совершения правонарушения, побывать в школе, где учится жертва, а также встретиться с родителями ребенка.
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