Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило

"Ребенок в реанимации, помнит только свое имя и узнал папу. Этот (подросток. – Прим. ред.) имеет "отличные" характеристики. Он нападает только на маленьких, вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило! Сегодня сотрудники полиции плакали, когда доставали мальчика из снега", – заявили свидетели.

По информации телеканала, с 2016 года подросток был в поле зрения правоохранительных органов. Он избивал детей моложе себя, с которыми даже не был знаком, потерпевшими стали как минимум шесть мальчиков и девочек, а в 2017 году столкнул с дамбы в реку восьмилетнего мальчика и смотрел, как тот тонет, в результате ребенок погиб. Тогда подростку удалось избежать ответственности, поскольку ему было всего 14 лет.