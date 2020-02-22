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В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка
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РИА Новости

В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка

08:26 22.02.2020 (обновлено: 13:11 22.02.2020)
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© Фото : СУ СК России по Мурманской областиВ Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
МУРМАНСК, 22 фев - РИА Новости. Следователи в Кандалакше Мурманской области возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка, который подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу", - говорится в сообщении.
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"В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия", - добавили в ведомстве.
Подозреваемый был быстро установлен и задержан, с ним работают следователи. Отмечается, что из-за того, что у подозреваемого есть отрицательные характеристики, а также из-за жестокого способа попытки убийства, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.
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В ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния. Расследование уголовного находится на личном контроле руководителя следственного управления.
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КандалакшаМурманская областьПроисшествия
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