В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка

В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

© Фото : СУ СК России по Мурманской области В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

"По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снегу", - говорится в сообщении.

Взрослые, которые обнаружили ребёнка, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, медики доставили его в больницу.

"В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия", - добавили в ведомстве.

Подозреваемый был быстро установлен и задержан, с ним работают следователи. Отмечается, что из-за того, что у подозреваемого есть отрицательные характеристики, а также из-за жестокого способа попытки убийства, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.