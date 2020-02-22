Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше

В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

© Фото : СУ СК России по Мурманской области В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика

МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика в Пятнадцатилетний подросток, который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше Мурманской области , имеет "тяжёлый послужной список", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган.

Ранее региональное СУСК РФ сообщило о том, что в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика , а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как сообщил омбудсмен, в начале следующей недели он намерен поехать в Кандалакшу и разобраться в ситуации на месте.

"Я уже связался с комиссией по делам несовершеннолетних, этот подросток известен в городе как правонарушитель с тяжёлым послужным списком. В Кандалакше его фамилия на слуху у всех", - отметил Коган.

Он также сообщил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто – на это есть "причины медицинского характера". Коган намерен выяснить мотивы совершения правонарушения, побывать в школе, где учится жертва и встретиться с родителями ребенка.