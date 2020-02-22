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2020-02-22T15:42+0300
https://ria.ru/20200222/1565098584.html
Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше
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РИА Новости

Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше

15:42 22.02.2020
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© Фото : СУ СК России по Мурманской областиВ Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше Мурманской области, имеет "тяжёлый послужной список", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган.
Ранее региональное СУСК РФ сообщило о том, что в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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Как сообщил омбудсмен, в начале следующей недели он намерен поехать в Кандалакшу и разобраться в ситуации на месте.
"Я уже связался с комиссией по делам несовершеннолетних, этот подросток известен в городе как правонарушитель с тяжёлым послужным списком. В Кандалакше его фамилия на слуху у всех", - отметил Коган.
Он также сообщил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто – на это есть "причины медицинского характера". Коган намерен выяснить мотивы совершения правонарушения, побывать в школе, где учится жертва и встретиться с родителями ребенка.
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При этом Коган отметил, что, возможно, в этом деле есть недоработка органов профилактики. "Субъекты профилактики видели, что он остаётся безнаказанным, могли бы выходить в суд с гражданским иском к родителям", - добавил омбудсмен.
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Следственный комитет России (СК РФ)КандалакшаМурманская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Единственный способ остановить подобное - наказывать по-настоящему. Например, как в США наказали бы в таком случае. Пока будут импотентские фразы "комиссия по делам несовершеннолетних", "мотивы совершения правонарушения", "гражданский иск к родителям" и т.д. - будем жить как в дикой Бразилии.
22 февраля, 16:39
Веня Рублев
1300000
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