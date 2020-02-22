Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше

МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, который подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше Мурманской области, имеет "тяжёлый послужной список", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган.
Ранее региональное СУСК РФ сообщило о том, что в пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. По данным СК, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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Как сообщил омбудсмен, в начале следующей недели он намерен поехать в Кандалакшу и разобраться в ситуации на месте.
"Я уже связался с комиссией по делам несовершеннолетних, этот подросток известен в городе как правонарушитель с тяжёлым послужным списком. В Кандалакше его фамилия на слуху у всех", - отметил Коган.
Он также сообщил, что стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто – на это есть "причины медицинского характера". Коган намерен выяснить мотивы совершения правонарушения, побывать в школе, где учится жертва и встретиться с родителями ребенка.
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При этом Коган отметил, что, возможно, в этом деле есть недоработка органов профилактики. "Субъекты профилактики видели, что он остаётся безнаказанным, могли бы выходить в суд с гражданским иском к родителям", - добавил омбудсмен.