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2020-02-23T00:39+0300
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ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
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РИА Новости

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

00:39 23.02.2020
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© AP Photo / Sebastian ScheinerСтроительство в Восточном Иерусалиме
Строительство в Восточном Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Строительство в Восточном Иерусалиме. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
"Подобные шаги могут нанести большой урон урегулированию на основе сосуществования двух государств", - говорится в опубликованном в субботу документе.
Тель-Авив
20 февраля, 15:02
Израиль и Палестина остановили "торговую войну"
В минувший четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.
Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.
В этой связи в ЕС отметили, что строительство поселений нарушает географическое единство палестинских территорий между Иерусалимом и Вифлеемом, изолирует проживающее там палестинские общины. В Брюсселе также напомнили, что в соответствии с международным правом, поселения являются незаконными и ЕС не признает какие-либо изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет результатом договоренности двух сторон конфликта. "Призываем Израиль пересмотреть эти планы", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
20 февраля, 19:45
В Палестине осудили заявления Нетаньяху по Восточному Иерусалиму
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
1210014
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельЕвросоюзБиньямин НетаньяхуИерусалимПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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