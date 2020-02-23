ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Европейский союз призвал Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля

"Подобные шаги могут нанести большой урон урегулированию на основе сосуществования двух государств", - говорится в опубликованном в субботу документе.

В минувший четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.

Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.

В этой связи в ЕС отметили, что строительство поселений нарушает географическое единство палестинских территорий между Иерусалимом и Вифлеемом, изолирует проживающее там палестинские общины. В Брюсселе также напомнили, что в соответствии с международным правом, поселения являются незаконными и ЕС не признает какие-либо изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет результатом договоренности двух сторон конфликта. "Призываем Израиль пересмотреть эти планы", - говорится в заявлении.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.