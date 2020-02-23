Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Музыкальный коллектив победил в финале нацотбора, который украинский "Первый канал" показал в пятницу. Полное видео трансляции доступно на ютьюбе.
За право представлять страну на международном музыкальном конкурсе с Go-A соперничали певицы Jerry Hail, KRUTЬ , артисты David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi.
"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.