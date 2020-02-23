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2020-02-23T07:52+0300
https://ria.ru/20200223/1565108466.html
Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
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РИА Новости

Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"

00:21 23.02.2020 (обновлено: 07:52 23.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСимволика международного конкурса эстрадной песни "Евровидение"
Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Символика международного конкурса эстрадной песни "Евровидение". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Музыкальный коллектив победил в финале нацотбора, который украинский "Первый канал" показал в пятницу. Полное видео трансляции доступно на ютьюбе.
За право представлять страну на международном музыкальном конкурсе с Go-A соперничали певицы Jerry Hail, KRUTЬ , артисты David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi.
"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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Обсудить 13
КультураЕвровидение-2020Go-AМузыкаШоу-бизнесСитуация на УкраинеЕвровидениеРоттердамНидерландыУкраина
Популярные комментарии
А почему эта новость занимает первое место на яндексе? Какое вообще имеет значение кто поедет от Украины на Евровидение? Более интересных или важных новостей что ли не осталось?
23 февраля, 01:18
pppetrovich55 petrovich55
207501700
Бузову с арбузами...
23 февраля, 01:19
igor nigarb
1061190000
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