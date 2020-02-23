Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"

Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 22 Фев 2020 в 1:39 PST

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За право представлять страну на международном музыкальном конкурсе с Go-A соперничали певицы Jerry Hail, KRUTЬ , артисты David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi.