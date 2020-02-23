Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess , где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой

В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере. У троих из них в этот период выявили новый коронавирус.

"Остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", — приводятся в сообщении слова Голиковой.

Эвакуация проведена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья россиян.

Эвакуированные россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине под медицинским наблюдением в Казани.

Голикова также сообщила, что вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, а у тех, у кого по результатам анализов выявили инфекцию, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает. Кроме того, во время карантина проведут диагностику на новый коронавирус.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Сейчас на корабле находятся менее двух тысяч человек.

Новая коронавирусная инфекция

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала ему название Covid-19.

Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.

Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.