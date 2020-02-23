Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T06:34+0300
https://ria.ru/20200223/1565108429.html
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564957877_60:402:2514:1782_1036x0_80_0_0_726ebdf41028bf953bc9dd1ed74b7384.jpg
РИА Новости

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

00:13 23.02.2020 (обновлено: 06:34 23.02.2020)
17491
© REUTERS / KyodoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kyodo
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере. У троих из них в этот период выявили новый коронавирус.

"Остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", — приводятся в сообщении слова Голиковой.

Эвакуация проведена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья россиян.
Эвакуированные россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине под медицинским наблюдением в Казани.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Голикова также сообщила, что вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, а у тех, у кого по результатам анализов выявили инфекцию, заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает. Кроме того, во время карантина проведут диагностику на новый коронавирус.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 20:29
Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус
Сейчас на корабле находятся менее двух тысяч человек.

Новая коронавирусная инфекция

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала ему название Covid-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
19 февраля, 14:22
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
40132011
Обсудить 2
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайЯпонияРоссияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Слава Богу! Лучше поздно, чем никогда. Нужно было сразу расформировать пассажиров
23 февраля, 01:36
Ярослав Погодин
1430000
Здорово. В этот раз без военного самолета-"морозильной камеры", который без еды, воды и ведрами вместо горшков, расположенных в палатках. Здоровья вернувшимся людям и нормальных условий в карантине.
23 февраля, 01:12
Виталий Васин
2210110
Рекомендуем
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса
Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение
Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
Продюсер Игорь Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после аномальной зимы
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Владимир Познер
Познер заявил о "позорном приеме" эвакуированных украинцев из Китая
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
Мужчина с детской игрушкой
Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посещают больницу в Казани, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян
Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния