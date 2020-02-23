Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

За Москву отдали голоса 14 процентов респондентов. За Екатеринбург — 11, за Минск — десять, за Ростов-на-Дону — девять, за Краснодар — восемь, за Челябинск — шесть, за Санкт-Петербург — пять, за Казань и Уфу — по четыре процента, за Нур-Султан (ранее Астана) — три.