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Туризм
2020-02-23T11:30+0300
https://ria.ru/20200223/1565074662.html
Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
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РИА Новости

Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

10:13 23.02.2020 (обновлено: 11:30 23.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащие роты почетного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
В десятку, помимо российской столицы, вошли Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.
За Москву отдали голоса 14 процентов респондентов. За Екатеринбург — 11, за Минск — десять, за Ростов-на-Дону — девять, за Краснодар — восемь, за Челябинск — шесть, за Санкт-Петербург — пять, за Казань и Уфу — по четыре процента, за Нур-Султан (ранее Астана) — три.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
19 февраля, 13:42Туризм
Названы города, где россияне отметят 23 февраля и 8 марта
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ТуризмНур-СултанТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваУфаЧелябинскКраснодарМинскЕкатеринбургРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКазань
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