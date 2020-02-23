Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
Портал провел исследование, узнав мнение более пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ "самые мужественные мужчины".
В десятку, помимо российской столицы, вошли Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.
За Москву отдали голоса 14 процентов респондентов. За Екатеринбург — 11, за Минск — десять, за Ростов-на-Дону — девять, за Краснодар — восемь, за Челябинск — шесть, за Санкт-Петербург — пять, за Казань и Уфу — по четыре процента, за Нур-Султан (ранее Астана) — три.
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