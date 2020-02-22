США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что . Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Американские дипломаты предполагают, что эта кампания продвигает теорию о причастности Вашингтона к вспышке COVID-19. В Госдепе заявляют, что тем самым эти аккаунты пытаются навредить имиджу Вашингтона.

По словам собеседников агентства, Госдеп намерен бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram.

Заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер подтвердил Франс Пресс, что ведомство считает, что "Россия намерена посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний".

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Вспышку признали чрезвычайной ситуацией международного значения. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По последним данным. в Китае число заразившихся превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались. При этом более 20 тысяч излечились и выписаны из больниц.

"Имеет естественное происхождение"

Сенатор Валерий Рязанский выразил мнение, что коронавирус имеет естественное происхождение. При этом политик подчеркнул, что не слышал от коллег заявлений о том, что за созданием вируса стоят США.

Парламентарий также рассказал, что в социальный комитет Совета Федерации примерно полгода назад приходил специалист по ветеринарии, который сообщил об уничтожении в Китае большого числа зараженных африканской чумой свиней.

"По словам этого специалиста, крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции", - рассказал РИА Новости законодатель.

Сославшись на данные специалистов, Рязанский отметил, что похожая картина была и перед эпидемиями птичьего и свиного гриппа.

"Все тайное становится явным"

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков не исключил причастность США к эпидемии коронавируса в Китае.

Политик отметил, что Вашингтон преуспел в создании биологического оружия.

"Поэтому когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается", — сказал парламентарий.

Он также заявил, что все тайное рано или поздно становится явным, и сегодняшние предположения могут подтвердиться в будущем.

"Странная доказательная база"

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил обвинения США в адрес России в дезинформации попытками занять удобную медийную позицию.

"Вот появился этот коронавирус . Естественно, появляются сразу вопросы о том, что, может, это изобретение какой-то из лабораторий. Учитывая, что вирус исключительно опасен, естественно, возникают вопросы, что страна, которая его могла разработать, если это разработка... должна обладать колоссальным техническим потенциалом. Американцы инстинктивно готовятся к тому, что в итоге рано или поздно они могут быть обвинены в этом и заранее пытаются занять позицию, что обвиняют окружающие крупные страны", — рассказал РИА Новости Суздальцев.

При этом он назвал странной доказательную базу, которая якобы должна подтверждать вину России в дезинформации. Он назвал голословными заявления, в которых говорится о том, что часть из миллионов аккаунтов пользователей в соцсетях была специально мобилизована Кремлем для информационной войны против Белого дома.