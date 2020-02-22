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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
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РИА Новости

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

23:58 22.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Американские дипломаты предполагают, что эта кампания продвигает теорию о причастности Вашингтона к вспышке COVID-19. В Госдепе заявляют, что тем самым эти аккаунты пытаются навредить имиджу Вашингтона.
По словам собеседников агентства, Госдеп намерен бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram.
Заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер подтвердил Франс Пресс, что ведомство считает, что "Россия намерена посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний".
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В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Вспышку признали чрезвычайной ситуацией международного значения. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По последним данным. в Китае число заразившихся превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались. При этом более 20 тысяч излечились и выписаны из больниц.

"Имеет естественное происхождение"

Сенатор Валерий Рязанский выразил мнение, что коронавирус имеет естественное происхождение. При этом политик подчеркнул, что не слышал от коллег заявлений о том, что за созданием вируса стоят США.
Парламентарий также рассказал, что в социальный комитет Совета Федерации примерно полгода назад приходил специалист по ветеринарии, который сообщил об уничтожении в Китае большого числа зараженных африканской чумой свиней.
"По словам этого специалиста, крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции", - рассказал РИА Новости законодатель.
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Сославшись на данные специалистов, Рязанский отметил, что похожая картина была и перед эпидемиями птичьего и свиного гриппа.

"Все тайное становится явным"

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков не исключил причастность США к эпидемии коронавируса в Китае.
Политик отметил, что Вашингтон преуспел в создании биологического оружия.
"Поэтому когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается", — сказал парламентарий.
Он также заявил, что все тайное рано или поздно становится явным, и сегодняшние предположения могут подтвердиться в будущем.
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"Странная доказательная база"

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил обвинения США в адрес России в дезинформации попытками занять удобную медийную позицию.
"Вот появился этот коронавирус. Естественно, появляются сразу вопросы о том, что, может, это изобретение какой-то из лабораторий. Учитывая, что вирус исключительно опасен, естественно, возникают вопросы, что страна, которая его могла разработать, если это разработка... должна обладать колоссальным техническим потенциалом. Американцы инстинктивно готовятся к тому, что в итоге рано или поздно они могут быть обвинены в этом и заранее пытаются занять позицию, что обвиняют окружающие крупные страны", — рассказал РИА Новости Суздальцев.
При этом он назвал странной доказательную базу, которая якобы должна подтверждать вину России в дезинформации. Он назвал голословными заявления, в которых говорится о том, что часть из миллионов аккаунтов пользователей в соцсетях была специально мобилизована Кремлем для информационной войны против Белого дома.
В то же время, сами обвинения в адрес России свидетельствуют о том, что Москву на Западе воспринимают как угрозу, заключил эксперт.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий НовиковАндрей СуздальцевВалерий РязанскийГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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