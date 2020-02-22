В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

ЦХИНВАЛ, 22 фев - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Южной Осетии, получат к 75-летию Победы денежные выплаты, сообщила пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
"Все участники Великой Отечественной войны получат выплаты и подарки ко Дню Победы. По уже сложившейся традиции, президент Анатолий Бибилов посетит всех участников в их домах, пообщается с ними и вручит подарки", - цитирует Гассиеву Sputnik Южная Осетия.
По ее словам, сумма выплат обсуждается в правительстве. В Южной Осетии живут 13 участников войны.
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