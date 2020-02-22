Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T23:30+0300
https://ria.ru/20200222/1565108104.html
В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/78/1553007838_0:309:3077:2039_1036x0_80_0_0_282aac3c63e3ec09c6bcb5df2c399938.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

23:30 22.02.2020
304
© РИА Новости / Александр КондратюкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 22 фев - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Южной Осетии, получат к 75-летию Победы денежные выплаты, сообщила пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.
"Все участники Великой Отечественной войны получат выплаты и подарки ко Дню Победы. По уже сложившейся традиции, президент Анатолий Бибилов посетит всех участников в их домах, пообщается с ними и вручит подарки", - цитирует Гассиеву Sputnik Южная Осетия.
По ее словам, сумма выплат обсуждается в правительстве. В Южной Осетии живут 13 участников войны.
Валерий Газзаев
17 февраля, 13:12
В ГД отметили роль единства народа в победе в Великой Отечественной
2300001
Обсудить 0
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Южная ОсетияВ мире
Рекомендуем
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение
Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу
Строительство в Восточном Иерусалиме
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Лидер ХАМАС Исмаил Хания
Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях
Автомобиль украинской полиции
Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"
02:20Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
Лента новостейМолния