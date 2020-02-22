Украинские власти предупредили о снижении пенсий

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Большая часть жителей . Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко

По словам чиновницы, почти 83 процента украинцев получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей. — Прим. ред.).

"Это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", - сказала замминистра.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. При этом она подчеркнула, что только пять процентов работающих украинцев участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Замминистра предупредила, что все эту факторы в скором времени приведут к уменьшению размера пенсий.

"Настоящий фейк"

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал слова Ненюченко "самым настоящим фейком". По словам экс-главы государства, он впервые слышит о том, что социальные выплаты будут снижены.

Кравчук отметил, что разговаривал с "людьми на вершине власти — нигде об этом речи не идет".

При этом он предупредил, что сценарий, при котором будут уменьшены соцвыплаты, станем серьезным вызовом для украинского руководства.

Также первый президент государства предположил, что слова замминистра могут быть частным мнением.

"У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу", - заключил Кравчук.

"Чудо не произошло"

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо назвал слова Ненюченко свидетельством сложного социально-экономического положения на Украине.

Эксперт выразил мнение, что новому руководству страны во главе с Владимиром Зеленским не удалось совершить "экономическое чудо".

"Несмотря на то что сменился ряд министров в экономике, не произошли какие-то изменения", - сказал политолог порталу Nation News

Он также не исключил, что на Украине действительно могут урезать размер соцвыплат. Специалист напомнил, что киевские власти уже поступали так однажды после госпереворота в 2014 году.

"Ситуация и без этого заявления является патовой", - сказал Мезюхо.

Он также выразил аналогичное мнение, что решение об снижении пенсий плохо скажется на рейтинге нынешнего руководства.

По словам эксперта, оппозиционные силы постараются воспользоваться заявлением украинской чиновницы и усилят критику в адрес Зеленского.

"Сегодня речь идет о том, что могут пострадать обыкновенные пенсионеры. И в украинском правительстве есть понимание того, что они не в состоянии выполнить действующие стандарты", - сказал Мезюхо.