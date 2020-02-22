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Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии

22:21 22.02.2020
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибели нескольких турецких военных в Ливии, не уточнив их число.
В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
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"У нас в Ливии пали несколько героев, однако потери в рядах (главы Ливийской национальной армии Халифы) Хафтара достигли почти ста наемников", - заявил Эрдоган, выступая в Измире. Его цитирует агентство Anadolu.
Он добавил, что действия Турции в Ливии отвечают национальным интересам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
ЗдОрово , сначала турки перевозят в Ливию сирийских боевиков Нусры , им в командывание дают турецких офицеров . Хафтар их перемолол .
22 февраля, 22:56
В Виталий сын Анатолия
1000000
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