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2020-02-22T21:55+0300
https://ria.ru/20200222/1565107086.html
МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины
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РИА Новости

МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

21:55 22.02.2020
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© AP Photo / Peter DejongМеждународный Суд в Гааге
Международный Суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный Суд в Гааге . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. МИД России оценил решение трибунала в Гааге по украинскому иску к Москве на основании Конвенции по морскому праву.
Дипломаты сообщили, что арбитраж ограничился рассмотрением возражений России относительно наличия у него юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу.
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Как отметили в ведомстве, Москва удовлетворена этим, поскольку это решение учитывает главный аргумент России: за этим иском стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом.
Дипломаты рассказали, что для рассмотрения претензий Киева арбитражу сначала пришлось бы определить, какая страна является прибрежным по отношению к полуострову. Однако морской трибунал занимающийся вопросами о толковании или применении Конвенции по морскому праву, не вправе определять государственную принадлежность суши.
В МИД подчеркнули, что арбитры единогласно поддержали позицию России. В Москве такую ситуацию назвали "принципиально важной".
Теперь ведомство планирует проанализировать выводы трибунала по другим возражениям России, чтобы учесть это для подготовки ответного меморандума по существу спора. Этот документ Москва должна передать в Гаагский трибунал до 20 августа 2021 года.
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Дипломаты рассчитывают, что на следующем этапе рассмотрения арбитраж в полной мере учтет позицию Москвы и оставит без удовлетворения требования Киева.

Претензии Украины

Осенью 2016 года украинская сторона начала арбитражное производство против России по Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Так, Киев заявлял о своем праве учесть это для подготовки ответного меморандума по существу спора. Кроме того, украинские дипломаты называли строительство моста через Керченский пролив "неконтролируемым", а добычу газа российской стороной – наносящей вред морской среде.
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В Москве неоднократно отмечали, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, касающийся претензий Киева в отношении суверенитета над Крымом. Дипломаты подчеркивали, что это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву.
Помимо этого, в МИД акцентировали внимание, что документ не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие. Юрисдикцию трибунала исключают и положения об урегулировании споров, зафиксированные в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

"Партийная Фемида"

Комментируя разбирательство в арбитраже в Гааге, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что суд не может объективно и беспристрастно рассматривать вопрос об украинских претензиях к России по Крыму, поскольку арбитражу близка позиция западных государств.
Политик подчеркнул, что мнение Запада по этому вопросу уже давно известно и выражено в антироссийских санкциях.
"Чего вы еще хотите от Гаагского суда? Вот он и будет с претензией на объективность субъективно, будучи уже предвзятым в отношении России, рассматривать этот вопрос. Никаких на этот счет удивлений у нас не должно быть, потому что эта Фемида - она пристрастна, она, как говорили у нас прежде, партийна. Вот и все", - сказал парламентарий.
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Член нижней палаты парламента Алексей Чепа, в свою очередь, назвал претензии украинских властей смешными. Он обратил внимание, что этот вопрос поднимается не в первый раз, однако его обсуждение не приносит никаких результатов
"К сожалению, власть на Украине вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами..., находит отдушину, что Россия во всем виновата. И ещё пытаются через суды вытягивать какие-то деньги", — заявил РИА Новости депутат.
Сенатор Сергей Цеков также прокомментировал разбирательство в суде в Гааге. По его мнению, Москва вообще не стоит участвовать в судебном процессе, поскольку Россия может в этом вопросе руководствоваться национальным законодательством.
Политик подчеркнул, что решения Гаагского суда носят политический, а не юридический характер.
"С учетом того, что право оказалось в руках у стран и личностей, которые по сути являются русофобами, ожидать справедливых и правовых решений не приходится", — заявил РИА Новости сенатор.

"Не всесильный" суд

Специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что решение трибунала в Гааге промежуточное, не дающее оснований признать "нарушение" прав Украины в Керченском проливе.
Она подчеркнула, что Киев не сможет доказать суверенитет над Крымом, так как суд не вправе рассматривать вопрос принадлежности полуострова.
"Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно", — объяснила Ярмуш.
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова также считает, что иск Киева не сыграет никакой роли для Москвы, так как Россия не признает юрисдикции арбитража, который, в свою очередь, не принимает ее аргументов.
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"Третейский суд — это некая арбитражная инициатива, которой, естественно, требуется, как в любом арбитраже, согласие обеих сторон и признание юрисдикции с обеих сторон", — рассказала специалист.
Она подчеркнула, что решение арбитража не повлияет на Москву, но может быть использовано для политических спекуляций и антироссийской информационной кампании.
"Об этом напишут все СМИ, что Россия в очередной раз отказывается исполнять решение международного суда, хотя это не суд, это арбитраж, и юрисдикцией в отношении России он не обладает", — пояснила она.
Сазонова уточнила, что споры по Конвенции по морскому праву 1982 года должны рассматриваться в специализированном органе.
"И это <…> Гамбургский трибунал (по морскому праву), который опять же тоже не всесильный и не рассматривает вопросы, связанные с суверенитетом над частью морских пространств", — подчеркнула она.
По словам специалиста, территориальные споры могут рассматриваться только в Международном суде ООН, но только если обе стороны добровольно в него обратятся.
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4 февраля, 16:10
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ГаагаКрымский мостАзовское мореСергей ЦековАлексей ЧепаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФКонстантин ЗатулинРеспублика КрымООНРоссияУкраинаВ мире
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