Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T20:06+0300
https://ria.ru/20200222/1565104786.html
Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном

19:44 22.02.2020 (обновлено: 20:06 22.02.2020)
2197
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен встретиться в Стамбуле 5 марта с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.
Накануне Эрдоган заявил, что лидеры Франции и ФРГ предложили его российскому коллеге Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Вчера, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
"Я провёл телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта (в Стамбуле) и снова обсудим эту тему", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Измир. Трансляцию вел телеканал NTV.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
18400023
Обсудить 1
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Эммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияТурцияСирияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Золотые слитки
Власти Индии опровергли сообщения о находке трех тысяч тонн золота
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
В Ленинградской области три рыбака утонули в озере
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Автомобиль полиции на Украине
СМИ: в доме экс-главы МИД Украины погиб предприниматель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция определилась с дорожной картой по Идлибу
Памятник Крылья Победы, оскверненный вандалами, на площади 10 Апреля в Одессе
В Одессе вандалы разрисовали мемориал в честь освобождения города
Флаг Ирана. Архивное фото
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Лента новостейМолния