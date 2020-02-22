Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен встретиться в Стамбуле 5 марта с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.
Накануне Эрдоган заявил, что лидеры Франции и ФРГ предложили его российскому коллеге Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.
"Я провёл телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта (в Стамбуле) и снова обсудим эту тему", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Измир. Трансляцию вел телеканал NTV.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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