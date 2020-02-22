В Ленинградской области три рыбака утонули в озере

Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек

Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек

© Фото : МЧС России Главное управление по Ленинградской области Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области , сообщает региональное ГУМЧС.

Трагедия произошла на озере Вишневского в поселке Красносельский Выборгского района. Сообщение о том, что утонули три рыбака-любителя, поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Ленинградской области.

"К месту были направлены спасательные подразделения в количестве 6 человек и 2 единиц техники. Главный государственный инспектор Ленинградской области по маломерным судам Геннадий Корсунов также выехал к месту происшествия. По прибытию из водоема были извлечены тела трех человек", - говорится в сообщении.