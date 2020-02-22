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В Ленинградской области три рыбака утонули в озере
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РИА Новости

В Ленинградской области три рыбака утонули в озере

19:04 22.02.2020 (обновлено: 19:54 22.02.2020)
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© Фото : МЧС России Главное управление по Ленинградской областиСотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
© Фото : МЧС России Главное управление по Ленинградской области
Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Три рыбака утонули на озере в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
Трагедия произошла на озере Вишневского в поселке Красносельский Выборгского района. Сообщение о том, что утонули три рыбака-любителя, поступило от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Ленинградской области.
"К месту были направлены спасательные подразделения в количестве 6 человек и 2 единиц техники. Главный государственный инспектор Ленинградской области по маломерным судам Геннадий Корсунов также выехал к месту происшествия. По прибытию из водоема были извлечены тела трех человек", - говорится в сообщении.
ГУМЧС по Ленинградской области отмечает, что на территории региона действует запрет выхода на лед и призывает соблюдать осторожность вблизи водоемов.
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Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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