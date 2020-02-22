В Одессе вандалы разрисовали мемориал в честь освобождения города

"Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей. Полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.

Стела "Крылья Победы", расположенная на площади 10-го апреля, возведена в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.