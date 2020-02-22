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В Одессе вандалы разрисовали мемориал в честь освобождения города
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РИА Новости

В Одессе вандалы разрисовали мемориал в честь освобождения города

19:01 22.02.2020
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© Фото : Думская / Иван БошкуПамятник "Крылья Победы", оскверненный вандалами, на площади 10 Апреля в Одессе
Памятник Крылья Победы, оскверненный вандалами, на площади 10 Апреля в Одессе
© Фото : Думская / Иван Бошку
Памятник "Крылья Победы", оскверненный вандалами, на площади 10 Апреля в Одессе
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Неизвестные в субботу разрисовали в Одессе стелу "Крылья Победы", возведенную в честь освобождения города, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя областного управления полиции.
"Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей. Полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.
Стела "Крылья Победы", расположенная на площади 10-го апреля, возведена в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.
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