Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвиняя Обвиняя Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, США пытаются заранее отмести возможные подозрения в свой адрес о том, что они могут стоять за вспышкой болезни, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.

"Вот появился этот коронавирус. Естественно, появляются сразу вопросы о том, что, может, это изобретение какой-то из лабораторий. Учитывая, что вирус исключительно опасен, естественно, возникают вопросы, что страна, которая его могла разработать, если это разработка... должна обладать колоссальным техническим потенциалом. Американцы инстинктивно готовятся к тому, что в итоге рано или поздно они могут быть обвинены в этом и заранее пытаются занять позицию, что обвиняют окружающие крупные страны", - сказал РИА Новости Суздальцев.

Он подчеркнул, что США заранее пытаются занять такую позицию, чтобы все возможные подозрения в их адрес отметались.

"Доказательная база, обвиняя заранее Россию, что она готовит какую-то информационную войну против США, очень странная, потому что миллионы аккаунтов в сети – найти их реальных хозяев очень сложно, практически невозможно. Доказательств того, что какой-то аккаунт принадлежит не просто россиянам, а специально мобилизован для информационной войны против США... это практически голословные заявления", - подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, такие примеры, когда, по заявлениям западных стран, РФ оказывается причастна к любой проблеме в мире или даже ее виновником, "свидетельствуют о том, что западный мир и США воспринимают нас как очень опасную угрозу".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.