Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах

Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах. Архивное фото

Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах

Ранее секретарь СНБО заявил, что в протестных акциях в полтавском поселке участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Санжарам.

"Если на Полтавщине были "профессиональные подстрекатели", которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело!" — написал Пушков в твиттере.

Ну, конечно ! Если на Полтавщине были «профессиональные подстрекатели», которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело ! Тогда негодующая толпа - это лишь «подстрекнутые» люди. Вот только верится в это с трудом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2020

В этом случае, считает сенатор, получается, что участники беспорядков — "подстрекнутые" люди, однако эта версия не внушает доверия, добавил он.

В четверг украинские власти эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя 72 человека: 45 граждан страны и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре поселка Новые Санжары под Полтавой.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди людей "кое-кто сознательно сеял панику", и подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах".

В конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни являлся новый коронавирус , получивший название Covid-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.