Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о "профессиональных подстрекателях" на беспорядках в Новых Санжарах.
Ранее секретарь СНБО заявил, что в протестных акциях в полтавском поселке участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Санжарам.
"Если на Полтавщине были "профессиональные подстрекатели", которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело!" — написал Пушков в твиттере.
Ну, конечно ! Если на Полтавщине были «профессиональные подстрекатели», которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело ! Тогда негодующая толпа - это лишь «подстрекнутые» люди. Вот только верится в это с трудом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2020
В этом случае, считает сенатор, получается, что участники беспорядков — "подстрекнутые" люди, однако эта версия не внушает доверия, добавил он.
21 февраля, 18:40Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
В четверг украинские власти эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя 72 человека: 45 граждан страны и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре поселка Новые Санжары под Полтавой.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди людей "кое-кто сознательно сеял панику", и подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
В конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни являлся новый коронавирус, получивший название Covid-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
В настоящий момент число заразившихся в материковом Китае превысило 76 тысяч, более 2300 человек умерли, свыше 20 тысяч уже излечились. Еще в 26 странах заразились около 1200 человек.
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