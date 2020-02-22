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Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах
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РИА Новости

Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах

18:49 22.02.2020 (обновлено: 19:39 22.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о "профессиональных подстрекателях" на беспорядках в Новых Санжарах.
Ранее секретарь СНБО заявил, что в протестных акциях в полтавском поселке участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Санжарам.
"Если на Полтавщине были "профессиональные подстрекатели", которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело!" — написал Пушков в твиттере.
В этом случае, считает сенатор, получается, что участники беспорядков — "подстрекнутые" люди, однако эта версия не внушает доверия, добавил он.
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В четверг украинские власти эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя 72 человека: 45 граждан страны и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре поселка Новые Санжары под Полтавой.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди людей "кое-кто сознательно сеял панику", и подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
В конце прошлого года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни являлся новый коронавирус, получивший название Covid-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
В настоящий момент число заразившихся в материковом Китае превысило 76 тысяч, более 2300 человек умерли, свыше 20 тысяч уже излечились. Еще в 26 странах заразились около 1200 человек.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ДаниловСитуация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Из 24 задержанных , большинство не местные . И что на это Пушков скажет. Опять свои 3 копейки всиавит эксперт
22 февраля, 21:31
ИПИгор Петр
110019
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