В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

По прогнозам синоптиков, 22 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра, ночью и утром 23 февраля с порывами в прибрежных районах до 25-28 метров в секунду, высота волны в восточной части Финского залива 2,5-3,5 метра, мокрый снег с дождем. Согласно прогнозу, есть угроза подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений (более 161 сантиметра).