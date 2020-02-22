В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.
По прогнозам синоптиков, 22 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра, ночью и утром 23 февраля с порывами в прибрежных районах до 25-28 метров в секунду, высота волны в восточной части Финского залива 2,5-3,5 метра, мокрый снег с дождем. Согласно прогнозу, есть угроза подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений (более 161 сантиметра).
"Для предупреждения угрозы наводнения дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами сооружений защиты. Принято решение о закрытии водопропускных отверстий… По предварительному плану, изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17.00 22 февраля до 09.00 23 февраля", - говорится в сообщении.
Период закрытия затворов КЗС может измениться в зависимости от гидрометеорологической обстановки, отмечает дирекция.
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