Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T18:48+0300
https://ria.ru/20200222/1565103373.html
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды
https://cdn21.img.ria.ru/images/37694/65/376946585_0:148:3030:1852_1036x0_80_0_0_2a7b6cfc4bf7dd7d05ecf60fe37dd042.jpg
РИА Новости

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

18:48 22.02.2020
1234
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкКЗС Санкт-Петербурга
КЗС Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
КЗС Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.
По прогнозам синоптиков, 22 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра, ночью и утром 23 февраля с порывами в прибрежных районах до 25-28 метров в секунду, высота волны в восточной части Финского залива 2,5-3,5 метра, мокрый снег с дождем. Согласно прогнозу, есть угроза подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений (более 161 сантиметра).
"Для предупреждения угрозы наводнения дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами сооружений защиты. Принято решение о закрытии водопропускных отверстий… По предварительному плану, изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17.00 22 февраля до 09.00 23 февраля", - говорится в сообщении.
Период закрытия затворов КЗС может измениться в зависимости от гидрометеорологической обстановки, отмечает дирекция.
Бетономешалка в Неве
23 декабря 2019, 12:09
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
1030000
Обсудить 0
Нева (река)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Сейсмограф. Архивное фото
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Вид на Русский мост с Токаревской кошки во Владивостоке
Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Госдеп обвинил Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
В Ленинградской области три рыбака утонули в озере
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Высота Эфа на Куршской косе в Калининградской области России
МЧС предупредило о штормовом ветре в Калининградской области
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Лента новостейМолния