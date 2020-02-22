В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

РИМ, 22 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

По его словам, тесты на коронавирус, проведенные в Ломбардии, в настоящий момент дали положительный результат в 39 случаях. Все эти люди проживают в зоне к югу от города Лоди. Фонтана также сообщил, что, по его данным, в соседней области Венето число заразившихся коронавирусом нового типа составляет сейчас 12 человек.

Эти данные подтверждают и региональные власти Венето. Президент области Лука Дзайа сообщил, что девять из 12 заболевших земляков проживают в городе Во (провинция Падуя). Кроме того, стало известно, что в субботу восемь выходцев из Китая, постоянно проживающих в Во, были срочно доставлены в местную больницу, где им проводится тест на коронавирус.

По словам асессора по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлеры, "в настоящее время ситуации пандемии в области нет". "Оснований для введения особых мер по всей Ломбардии пока нет", - заявил министр областного правительства.

В пятницу в городе Падуя (область Венето) был зафиксирован первый в Италии случай гибели человека в результате заражения коронавирусом. В местной больнице скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. Примечательно, что тест на коронавирус, сделанный мужчине, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

В субботу утром стало известно, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в больнице скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии. Всего сейчас в зоне Кодоньо изолированы около 250 человек. В связи со вспышкой заболевания жителей этого города и девяти соседних населенных пунктов попросили без необходимости не покидать свои жилища. В этом районе запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, серьезно ограничена коммерческая деятельность.

В конце января у пожилой супружеской пары из Китая, находившейся на отдыхе в Италии, было выявлено заражение коронавирусом и ее немедленно поместили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Граждане КНР до сих пор находятся там в отделении интенсивной терапии. В субботу стало известно, что тест на коронавирус у мужчины дал отрицательный результат.