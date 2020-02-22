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Политолог оценил заявление о снижении пенсий украинцам
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РИА Новости

Политолог оценил заявление о снижении пенсий украинцам

17:33 22.02.2020 (обновлено: 18:36 22.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления о скором снижении пенсий на Украине говорят о сложном социально-экономическом положении в стране, сказал политолог Иван Мезюхо порталу Nation News.
Ранее замминистра социальной политики Наталья Ненюченко предупредила украинцев о грядущем понижении выплат, объяснив это теневыми зарплатами и ограниченным ресурсом солидарной пенсионной системы.
По словам эксперта, при президенте Владимире Зеленском никакого "экономического чуда" не произошло.
"Несмотря на то что сменился ряд министров в экономике, не произошли какие-то изменения. И я не исключаю варианта, что Украина действительно может сократить социальные выплаты населению", — сказал Мезюхо.
Он напомнил, что украинские власти уже сокращали выплаты после государственного переворота в 2014 году.
"Ситуация и без этого заявления является патовой", — подчеркнул аналитик.
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По его мнению, заявление о пенсиях негативно отразится на рейтинге нынешней украинской власти.
"Думаю, что оппозиционные силы воспользуются заявлением и увеличат количество критики в сторону Зеленского. Сегодня речь идет о том, что могут пострадать обыкновенные пенсионеры. И в украинском правительстве есть понимание того, что они не в состоянии выполнить действующие стандарты", — сказал политолог.
Мезюхо добавил, что ситуация с пенсиями и другими социальными выплатами идет вразрез с предвыборными обещаниями партии "Слуга народа".
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Иван МезюхоНаталья НенюченкоСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А у нас (в РФ) ситуация с пенсиями и другими социальными выплатами не идет вразрез с предвыборными и другими обещаниями? Очень дешево выглядят непрерывные новости уровня "смотрите, люди, а вот в такой-то другой стране народ беднеет"...
22 февраля, 18:16
Вадим Викторович
90104028
А качать общенародные нефть и газ и доходы от их продажи складывать в свой карман, мы тебе не позволим.
22 февраля, 18:27
ВНВ. Нордман
1600004
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