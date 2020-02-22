Политолог оценил заявление о снижении пенсий украинцам

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заявления о скором снижении пенсий на Заявления о скором снижении пенсий на Украине говорят о сложном социально-экономическом положении в стране, сказал политолог Иван Мезюхо порталу Nation News

Ранее замминистра социальной политики Наталья Ненюченко предупредила украинцев о грядущем понижении выплат, объяснив это теневыми зарплатами и ограниченным ресурсом солидарной пенсионной системы.

По словам эксперта, при президенте Владимире Зеленском никакого "экономического чуда" не произошло.

"Несмотря на то что сменился ряд министров в экономике, не произошли какие-то изменения. И я не исключаю варианта, что Украина действительно может сократить социальные выплаты населению", — сказал Мезюхо.

Он напомнил, что украинские власти уже сокращали выплаты после государственного переворота в 2014 году.

"Ситуация и без этого заявления является патовой", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, заявление о пенсиях негативно отразится на рейтинге нынешней украинской власти.

"Думаю, что оппозиционные силы воспользуются заявлением и увеличат количество критики в сторону Зеленского. Сегодня речь идет о том, что могут пострадать обыкновенные пенсионеры. И в украинском правительстве есть понимание того, что они не в состоянии выполнить действующие стандарты", — сказал политолог.