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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T17:32+0300
https://ria.ru/20200222/1565101571.html
Турция определилась с дорожной картой по Идлибу
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РИА Новости

Турция определилась с дорожной картой по Идлибу

17:32 22.02.2020
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© REUTERS / Presidential Press Office/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после его телефонных переговоров с лидерами России, Германии и Франции Анкара определилась с планом действий по сирийскому Идлибу.
Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, а в четверг - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"После переговоров с Путиным, Макроном и Меркель по итогам всесторонней оценки ситуации была определена дорожная карта действий по Идлибу", - заявил Эрдоган, выступая в Измире. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, действия Турции в Сирии – не авантюра, а требование национальных интересов страны. Если Турция сегодня откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок, добавил турецкий лидер.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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