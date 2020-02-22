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В Крыму прошли масштабные артиллерийские учения
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РИА Новости

В Крыму прошли масштабные артиллерийские учения

17:31 22.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военные учения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Артиллерийские учения прошли на военном полигоне в восточной части Крыма, в них задействовали более 30 самоходных артиллерийских установок и гаубичный артиллерийский дивизион, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Тактико-специальные учения проводились на военном полигоне "Опук". Навыки боевой подготовки и стрельбы отрабатывала артиллерия Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
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"Задействовано более 30 самоходных артиллерийских установок "Нона2С9" в составе 3-х самоходно-артиллерийских дивизионов от десантно-штурмовых и артиллерийского полков соединения и гаубичный артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского полка. В ходе учения было израсходовано более 300 артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.
Во время учений использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.
"Все работает на концепцию разведывательно-огневого контура – новую тактику, позволяющую получить превосходство над противником. Артиллерия не просто накрывает предполагаемые позиции врага сплошным огненным валом, а работает снайперски точно", - отметили в министерстве.
При этом, особое внимание уделялось контрбатарейной борьбе ("артиллерийским дуэлям"), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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