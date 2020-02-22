В Крыму прошли масштабные артиллерийские учения

"Задействовано более 30 самоходных артиллерийских установок "Нона2С9" в составе 3-х самоходно-артиллерийских дивизионов от десантно-штурмовых и артиллерийского полков соединения и гаубичный артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского полка. В ходе учения было израсходовано более 300 артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.