В Крыму прошли масштабные артиллерийские учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Артиллерийские учения прошли на военном полигоне в восточной части Крыма, в них задействовали более 30 самоходных артиллерийских установок и гаубичный артиллерийский дивизион, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Тактико-специальные учения проводились на военном полигоне "Опук". Навыки боевой подготовки и стрельбы отрабатывала артиллерия Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
"Задействовано более 30 самоходных артиллерийских установок "Нона2С9" в составе 3-х самоходно-артиллерийских дивизионов от десантно-штурмовых и артиллерийского полков соединения и гаубичный артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского полка. В ходе учения было израсходовано более 300 артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.
Во время учений использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.
"Все работает на концепцию разведывательно-огневого контура – новую тактику, позволяющую получить превосходство над противником. Артиллерия не просто накрывает предполагаемые позиции врага сплошным огненным валом, а работает снайперски точно", - отметили в министерстве.
При этом, особое внимание уделялось контрбатарейной борьбе ("артиллерийским дуэлям"), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.