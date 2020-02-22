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В Подмосковье автомобиль въехал в остановку
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РИА Новости

В Подмосковье автомобиль въехал в остановку

17:20 22.02.2020 (обновлено: 19:31 22.02.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
Последствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в подмосковном Долгопрудном, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Лихачевское шоссе, дом 1 в Долгопрудном, автомобилист совершил столкновение с легковушкой, после чего вылетел на обочину, въехав в остановку общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.
В результате ДТП двое взрослых и одна несовершеннолетняя пострадали.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
Последствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием автомобиля, протаранившего автобусную обстановку в Долгопрудном на Лихачевском шоссе
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Московская область (Подмосковье)ДолгопрудныйПроисшествия
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