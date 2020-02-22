Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов

Глава афганского силового ведомства отметил, что в некоторых районах страны, в частности в северной провинции Балх, несмотря на договоренности, талибы совершили несколько атак. Афганские вооруженные силы вынуждены были ответить, защищаясь от атак. По его словам, возможно, что инструкции лидеров талибов не дошли до рядовых членов движения. Он уточнил, что в Афганистане и регионе есть "элементы", которые попытаются нарушить новый порядок вещей. Однако, по словам главы ведомства, с этим можно справиться.