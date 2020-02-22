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Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов
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РИА Новости

Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов

16:52 22.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число нападений талибов значительно уменьшилось в течение первых 12 часов после начала процесса по сокращению насилия в стране, передает местный телеканал 1TV News со ссылкой на и.о. министра обороны Афганистана Асадуллы Халида.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на талибов сообщил, что движение "Талибан" подтвердило подписание соглашения 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Семидневный режим сокращения насилия вступил в силу в ночь с пятницы на субботу.
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Глава афганского силового ведомства отметил, что в некоторых районах страны, в частности в северной провинции Балх, несмотря на договоренности, талибы совершили несколько атак. Афганские вооруженные силы вынуждены были ответить, защищаясь от атак. По его словам, возможно, что инструкции лидеров талибов не дошли до рядовых членов движения. Он уточнил, что в Афганистане и регионе есть "элементы", которые попытаются нарушить новый порядок вещей. Однако, по словам главы ведомства, с этим можно справиться.
Афганский министр обороны и командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявили, что наступательные операции против талибов на это время были прекращены.
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Новостное агентство Пажвак приводит слова Миллера, который выразил надежду, что период сокращения насилия в Афганистане будет продлен.
Канал 1TV News добавляет, что основной целью семидневного периода сокращения огня является то, чтобы талибы доказали, насколько они способны держать ситуацию под контролем перед подписанием мирного соглашения с США.
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Майк ПомпеоАфганистанТалибанСШАВ мире
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