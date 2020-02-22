Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

"Доказывать свою принадлежность и суверенитет над территорией Крыма Украина не сможет, а арбитры будут не вправе рассматривать этот вопрос. Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно", — пояснила Ярмуш.

Россия считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, поскольку он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву. Кроме того, документ не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие.