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Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины
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РИА Новости

Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

16:53 22.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала RT решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве на основании Конвенции по морскому праву.
Она отметила, что это промежуточное решение, которое не дает правовых оснований признавать "нарушение" прав Украины в Керченском проливе.

"Доказывать свою принадлежность и суверенитет над территорией Крыма Украина не сможет, а арбитры будут не вправе рассматривать этот вопрос. Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно", — пояснила Ярмуш.

В 2016 году Киев начал арбитражное производство против Москвы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В частности, речь шла о праве Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, а также о том, что строительство моста через Керченский пролив и добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
Вчера, 11:51
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Россия считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, поскольку он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор относительно толкования или применения Конвенции по морскому праву. Кроме того, документ не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие.
Накануне трибунал подтвердил свою юрисдикцию в этом деле, но заявил, что не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
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Керченский проливСитуация на УкраинеРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ничё не понял... Кто победил то?
22 февраля, 17:01
Винсент Вега
11181000
Гаагский трибунал, он всегда в плюсе будет....
22 февраля, 17:35
ddega3333
4130004
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