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На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
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РИА Новости

На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти

16:45 22.02.2020
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© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
© Depositphotos / sudok1
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Врачи районной больницы Винницкой области Украины констатировали смерть 83-летней местной жительницы, а через десять часов она очнулась, говорится в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН).
"В Винницкой области 83-летняя бабушка "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила", - говорится в сюжете телеканала.
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По словам родственников, женщине стало плохо, приехавшие медики зафиксировали отсутствие пульса и "прямую линию на кардиограмме", однако через десять часов скорую вызвали снова: бабушка задышала, после этого ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами.
При этом медики не могут объяснить такое "воскрешение".
"Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала", - рассказала в сюжете телеканала заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.
Теперь родственники закопали могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.
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