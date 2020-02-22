МЧС предупредило о штормовом ветре в Калининградской области

"ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" объявлено штормовое предупреждение: вечером и ночью 22-23 февраля 2020 года в прибрежной части Калининградской области с усилением юго-западного и западного ветра порывами до 24 метров в секунду ожидается сильное волнение: высота волны до шести метров", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.