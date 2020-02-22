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МЧС предупредило о штормовом ветре в Калининградской области
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РИА Новости

МЧС предупредило о штормовом ветре в Калининградской области

16:22 22.02.2020
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© Радио Sputnik Мария СметанинаВысота Эфа на Куршской косе в Калининградской области России
Высота Эфа на Куршской косе в Калининградской области России
© Радио Sputnik Мария Сметанина
Высота Эфа на Куршской косе в Калининградской области России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 фев - РИА Новости. ГУ МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе, по данным ведомства, ветер в ближайшие сутки будет достигать 24 метров в секунду, высота волны в Балтийском море — шести метров.
"ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" объявлено штормовое предупреждение: вечером и ночью 22-23 февраля 2020 года в прибрежной части Калининградской области с усилением юго-западного и западного ветра порывами до 24 метров в секунду ожидается сильное волнение: высота волны до шести метров", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Роман Вильфанд
20 февраля, 15:24
Вильфанд рассказал, когда погода позволит снять верхнюю одежду
Отмечается, что высока вероятность падения слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Выход в море опасен.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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