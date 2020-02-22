В Пскове прошли российско-белорусские учения ВДВ и Сил спецопераций

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Первые в 2020 году совместные учения Первые в 2020 году совместные учения российских Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций завершились, церемония закрытия прошла на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ, сообщает Минобороны РФ.

"Завершилось первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России (ВДВ) и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения проходили на полигонах "Струги Красные" и "Завеличье", а также на площадке приземления "Кислово" в Псковской области.

Основной задачей учений был обмен опытом, рассказал заместитель командира – начальник воздушно-десантной подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин, слова которого приводит военное ведомство.

Отличившихся наградили памятными медалями в честь 75-летия со дня образования 76-й дивизии и почетными грамотами. Военнослужащие двух стран обменялись памятными подарками и пожелали друг другу успехов в дальнейшей службе. Завершилась церемония традиционным торжественным маршем, в котором военнослужащие двух стран прошли в едином строю.