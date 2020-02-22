Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T16:12+0300
https://ria.ru/20200222/1565099526.html
В Пскове прошли российско-белорусские учения ВДВ и Сил спецопераций
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/27/1560812725_0:80:3142:1847_1036x0_80_0_0_6a9634ab9053184f843afe32c6b3aa60.jpg
РИА Новости

В Пскове прошли российско-белорусские учения ВДВ и Сил спецопераций

16:12 22.02.2020
610
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии РФ
Военнослужащий армии РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Первые в 2020 году совместные учения российских Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций завершились, церемония закрытия прошла на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ, сообщает Минобороны РФ.
"Завершилось первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России (ВДВ) и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения проходили на полигонах "Струги Красные" и "Завеличье", а также на площадке приземления "Кислово" в Псковской области.
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
2 октября 2019, 16:30
В Белоруссии подвели итоги прошедших совместно с Россией учений "Щит Союза"
Основной задачей учений был обмен опытом, рассказал заместитель командира – начальник воздушно-десантной подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин, слова которого приводит военное ведомство.
Отличившихся наградили памятными медалями в честь 75-летия со дня образования 76-й дивизии и почетными грамотами. Военнослужащие двух стран обменялись памятными подарками и пожелали друг другу успехов в дальнейшей службе. Завершилась церемония традиционным торжественным маршем, в котором военнослужащие двух стран прошли в едином строю.
Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ РФ и сил специальных операций ВС Белоруссии проходило с 18 по 21 февраля под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия. В них были задействованы более 400 российских и порядка 80 белорусских военнослужащих, около 100 единиц боевой техники, в том числе два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, четыре самолета Ил-76МД.
2800000
Обсудить 0
Вооруженные силы БелоруссииВоздушно-десантные войска РоссииБелоруссияРоссияПсковБезопасность
Рекомендуем
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции
Военные учения
В Крыму прошли масштабные артиллерийские учения
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил провести учения на границе США и Мексики
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
В СНБО рассказали о "профессиональных подстрекателях" в Новых Санжарах
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил учения США с имитацией ядерного удара по России
Здание правительства Украины в Киеве
"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Лидер движения желтых жилетов Эрик Друэ общается с журналистами на протестной акции в Париже. 26 января 2019
Во Франции задержали лидера "желтых жилетов"
Полиция в Бельгии
В Брюсселе трое преступников проникли в Национальный банк Бельгии
Сергей Шнуров
Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Певица Юлия Чичерина
Глава ДНР наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния