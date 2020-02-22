В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа

ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в Лондоне в преддверии судебных слушаний об экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Более 200 сторонников Ассанжа в полдень субботы собрались у Австралия-хаус в центре Лондона.

Собравшиеся требуют освободить Ассанжа и выступают против его экстрадиции в США.

Позже колонна активистов двинулась в сторону Парламентской площади, где с речами выступят адвокаты Ассанжа, музыканты и общественные деятели.

Основные судебные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в Лондоне 24 февраля и продлятся всю следующую неделю.

Адвокаты Ассанжа намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.