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В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа
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РИА Новости

В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа

16:09 22.02.2020 (обновлено: 16:42 22.02.2020)
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в Лондоне в преддверии судебных слушаний об экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Более 200 сторонников Ассанжа в полдень субботы собрались у Австралия-хаус в центре Лондона.
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Собравшиеся требуют освободить Ассанжа и выступают против его экстрадиции в США.
Позже колонна активистов двинулась в сторону Парламентской площади, где с речами выступят адвокаты Ассанжа, музыканты и общественные деятели.
Основные судебные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в Лондоне 24 февраля и продлятся всю следующую неделю.
Адвокаты Ассанжа намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонВ мире
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