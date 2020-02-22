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Израиль проверит контакты туристов из Кореи, зараженных коронавирусом
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РИА Новости

Израиль проверит контакты туристов из Кореи, зараженных коронавирусом

16:05 22.02.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаЛагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус
Лагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Алия Судакова
Лагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля проводит эпидемиологическое расследование из-за информации, что у девяти южнокорейских туристов, вернувшихся из Израиля, диагностирован коронавирус.
"После получения новой информации из Южной Кореи о том, что девяти туристам из группы, которая находилась в Израиле с 8 по 15 февраля, был поставлен диагноз "коронавирус" по возвращению в Южную Корею, минздрав начал эпидемиологическое расследование с целью выявления контактов этой группы в Израиле", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
Люди в защитных медицинских масках
17 февраля, 13:34
Израиль ввел карантин для прибывающих из Азии из-за коронавируса
Как сообщает ведомство, группа за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсарии, Назарете, Беэр-Шеве, Тверии и на Мертвом море. Всех, кто контактировал с группой, просят сообщить в минздрав и пройти двухнедельный домашний карантин.
Как написало агентство Рёнхап со ссылкой на карантинные службы южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, всего в группе туристов, вернувшихся из Израиля, было 39 человек. После прибытия в Южную Корею 16 февраля они разъехались по домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился жар, кашель и другие симптомы вируса. До этого они успели посетить места своей работы, магазины и другие общественные заведения. Власти острова Чеджу также проверяют еще одну группу из 37 человек, которая побывала в паломничестве в Израиле с 11 по 21 февраля.
Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 433. По данным KCDC, 55 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, еще 14 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 в разных районах по всей стране. Скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человек еще в работе.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Вчера, 11:24
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Ранее министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение, что вернувшимся из стран Азии за нарушение карантина из-за коронавируса может грозить уголовное наказание - до 7 лет лишения свободы. В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан Израиля, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.
Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 "Нарушение указаний властей". Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
522000
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяИзраильВ мире
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