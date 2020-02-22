Израиль проверит контакты туристов из Кореи, зараженных коронавирусом

Лагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус

Лагерь в Израиле для пациентов с подозрением на коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Израиля проводит эпидемиологическое расследование из-за информации, что у девяти южнокорейских туристов, вернувшихся из Израиля, диагностирован коронавирус

"После получения новой информации из Южной Кореи о том, что девяти туристам из группы, которая находилась в Израиле с 8 по 15 февраля, был поставлен диагноз "коронавирус" по возвращению в Южную Корею, минздрав начал эпидемиологическое расследование с целью выявления контактов этой группы в Израиле", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Как сообщает ведомство, группа за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсарии, Назарете, Беэр-Шеве, Тверии и на Мертвом море. Всех, кто контактировал с группой, просят сообщить в минздрав и пройти двухнедельный домашний карантин.

Как написало агентство Рёнхап со ссылкой на карантинные службы южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, всего в группе туристов, вернувшихся из Израиля, было 39 человек. После прибытия в Южную Корею 16 февраля они разъехались по домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился жар, кашель и другие симптомы вируса. До этого они успели посетить места своей работы, магазины и другие общественные заведения. Власти острова Чеджу также проверяют еще одну группу из 37 человек, которая побывала в паломничестве в Израиле с 11 по 21 февраля.

Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 433. По данным KCDC, 55 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, еще 14 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 в разных районах по всей стране. Скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человек еще в работе.

Ранее министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение, что вернувшимся из стран Азии за нарушение карантина из-за коронавируса может грозить уголовное наказание - до 7 лет лишения свободы. В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан Израиля, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.