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https://ria.ru/20200222/1565098859.html
"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра
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РИА Новости

"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра

15:50 22.02.2020 (обновлено: 17:49 22.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи высмеяли фотографию украинского министра юстиции Дениса Малюськи, который выложил снимок, где он читает книгу, стоя на руках.
"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать. #ПравительствоТехнократов", — подписал политик снимок в фейсбуке.
Пользователи социальных сетей не оценили креатив министра.
"Кодекс судейской этики и некоторые другие соображения удерживают меня от вполне определенных комментариев. Пока сойдемся на том, что читать полезно даже стоя на голове", — написал один из пользователей.
"Что с этим человеком происходит? Доктора здесь есть, чтобы диагноз прикинуть на глаз, сможете?" — поинтересовался другой.
Нашлись и те, кто дал министру литературные рекомендации, посоветовав лучше ознакомиться с текстом Конституции Украины.
Также некоторые обратили внимание на картину, возле которой решил сфотографироваться министр.
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"Я так понимаю, это портрет "безликой", обнаженной современной украинской Фемиды — богини украинского правосудия? Если так, то абсолютно правильная картина, потому что такое сегодня украинское правосудие", — отметил один из пользователей.
"Шутить будете, когда что-то нормальное для страны сделаете. Фотомодели..." — возмутилась подписчица.
Однако некоторые положительно отнеслись к решению главы украинского Минюста опубликовать такой снимок.
"Круто. Очень не похоже на обычных пузатых украинских чиновников", — написала пользовательница соцсети в комментариях.
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Денис МалюськаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот такие дегенераты из социальных сетей рулят сейчас Украиной. И вы ещё пытаетесь с этой территорией общаться на дипломатическом языке?
23 февраля, 00:23
llenya.ivashchenko.72
4040000
Что взять с малюськи? Он еще видит себя в младшей группе детского сада, а не в правительстве страны с "европейским безвизом".
22 февраля, 15:57
vv.p.neznamov
3410001
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