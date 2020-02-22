"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи высмеяли фотографию украинского министра юстиции Дениса Малюськи, который выложил снимок, где он читает книгу, стоя на руках.
"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать. #ПравительствоТехнократов", — подписал политик снимок в фейсбуке.
Пользователи социальных сетей не оценили креатив министра.
"Кодекс судейской этики и некоторые другие соображения удерживают меня от вполне определенных комментариев. Пока сойдемся на том, что читать полезно даже стоя на голове", — написал один из пользователей.
"Что с этим человеком происходит? Доктора здесь есть, чтобы диагноз прикинуть на глаз, сможете?" — поинтересовался другой.
Нашлись и те, кто дал министру литературные рекомендации, посоветовав лучше ознакомиться с текстом Конституции Украины.
Также некоторые обратили внимание на картину, возле которой решил сфотографироваться министр.
"Я так понимаю, это портрет "безликой", обнаженной современной украинской Фемиды — богини украинского правосудия? Если так, то абсолютно правильная картина, потому что такое сегодня украинское правосудие", — отметил один из пользователей.
"Шутить будете, когда что-то нормальное для страны сделаете. Фотомодели..." — возмутилась подписчица.
Однако некоторые положительно отнеслись к решению главы украинского Минюста опубликовать такой снимок.
"Круто. Очень не похоже на обычных пузатых украинских чиновников", — написала пользовательница соцсети в комментариях.