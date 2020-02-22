"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи высмеяли фотографию Пользователи высмеяли фотографию украинского министра юстиции Дениса Малюськи , который выложил снимок, где он читает книгу, стоя на руках.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать. #ПравительствоТехнократов", — подписал политик снимок в фейсбуке.

Пользователи социальных сетей не оценили креатив министра.

"Кодекс судейской этики и некоторые другие соображения удерживают меня от вполне определенных комментариев. Пока сойдемся на том, что читать полезно даже стоя на голове", — написал один из пользователей.

"Что с этим человеком происходит? Доктора здесь есть, чтобы диагноз прикинуть на глаз, сможете?" — поинтересовался другой.

Нашлись и те, кто дал министру литературные рекомендации, посоветовав лучше ознакомиться с текстом Конституции Украины.

Также некоторые обратили внимание на картину, возле которой решил сфотографироваться министр.

"Я так понимаю, это портрет "безликой", обнаженной современной украинской Фемиды — богини украинского правосудия? Если так, то абсолютно правильная картина, потому что такое сегодня украинское правосудие", — отметил один из пользователей.

"Шутить будете, когда что-то нормальное для страны сделаете. Фотомодели..." — возмутилась подписчица.

Однако некоторые положительно отнеслись к решению главы украинского Минюста опубликовать такой снимок.