Суд оправдал сыновей экс-президента Египта по делу о махинациях

"Наши усилия завершились успехом. Сфабрикованное с самого начала дело было направлено против Аля и Гамаля... Они находились в заключении длительные сроки, в то время как остальные девять подозреваемых находились на свободе. Прокуратура имеет право подать апелляцию в течение 60 дней. Но я надеюсь, что дело будет полностью закрыто", - рассказал RT адвокат сыновей бывшего египетского президента Фарид Ат-Диб.