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Суд оправдал сыновей экс-президента Египта по делу о махинациях
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РИА Новости

Суд оправдал сыновей экс-президента Египта по делу о махинациях

15:27 22.02.2020
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© AP Photo / Ahmed OmarХосни Мубарак с двумя сыновьями Гамалем и Алаа в суде Каира
Хосни Мубарак с двумя сыновьями Гамалем и Алаа в суде Каира
© AP Photo / Ahmed Omar
Хосни Мубарак с двумя сыновьями Гамалем и Алаа в суде Каира. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Каирский уголовный суд оправдал сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака Аля и Гамаля по делу о махинациях на фондовой бирже, сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на собственного корреспондента.
Помимо сыновей бывшего египетского лидера суд признал невиновными бывшего главу совета директоров национального банка страны, главу совета директоров нефтяной компании Drexel Oilfield Equipment, а также несколько топ-менеджеров египетского национального банка.
"Наши усилия завершились успехом. Сфабрикованное с самого начала дело было направлено против Аля и Гамаля... Они находились в заключении длительные сроки, в то время как остальные девять подозреваемых находились на свободе. Прокуратура имеет право подать апелляцию в течение 60 дней. Но я надеюсь, что дело будет полностью закрыто", - рассказал RT адвокат сыновей бывшего египетского президента Фарид Ат-Диб.
Аля Мубарак на своей странице в Twitter выразил надежду, что "будет проведено расследование с целью раскрытия беспрецедентного подлога, который произошел в данном деле", и пройдет "реальное расследование по делам тех, кто сфабриковал и подменивал документы с целью похоронить правду".
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Сыновья экс-президента Египта Хосни Мубарака Гамаль, Аля и их бывшие деловые партнеры были арестованы в сентябре по делу о махинациях на бирже, 20 сентября их выпустили под залог в 5,5 тысячи долларов. Оправданные по большинству дел сыновья бывшего президента Египта находились на свободе с начала 2015 года, однако дело о махинациях на бирже так и не было закрыто. Что заставило судью изменить меру пресечения, не сообщается.
Прокуратура обвиняла Аля и Гамаля Мубараков и еще семерых бизнесменов в незаконном обогащении с помощью махинаций на Каирской бирже во времена правления Хосни Мубарака. В частности, речь идет о продаже акций египетского банка "Аль-Банк Аль-Ватани". По мнению прокуратуры, они приобретали акции банка у мелких акционеров через подставные компании, зарегистрированные в зарубежных офшорах. Как утверждает прокуратура, обвиняемые не раскрыли информацию о конечных владельцах акций, что является нарушением правил работы на рынке ценных бумаг в Египте.
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