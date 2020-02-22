В Госдуме прокомментировали обвинения во вмешательстве в выборы США

"Может быть, он (Трамп) там и хороший был президент, может быть, он был бы гораздо лучше, если бы ничего не мешало. Может быть, он бы гораздо больше сделал для своего народа, но он этого сделать не может, потому что система власти США построена по-другому. Поэтому будет тот президент, другой президент - сильно ничего не изменится", - считает Чепа.