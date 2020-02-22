В Госдуме прокомментировали обвинения во вмешательстве в выборы США

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в США с обвинением России во вмешательстве в выборы президента похожа на психоз, Штаты везде видят след России, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь кандидату от демократов Берни Сандерсу на выборах президента США-2020. В свою очередь с похожей информацией выступила New York Times. Однако в этом случае Россия якобы заинтересована в победе республиканца Дональда Трампа.
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"Вообще, интересно получается. Я сегодня ночью читаю, что у них на Западе пишут о том, что Кремль очень заинтересован в победе Трампа и делает все возможное для его победы. С другой стороны, мы видим, что Сандерс, ужасно напуганный всеми этими глупостями, которые твердят за каждым углом в США о роли России в победе Трампа, как огня боится этой информации, что на него Кремль делает ставку... Это принимает форму психоза Госдепа. Если они шарахаются - то Трамп, то Сандерс, кто угодно - лишь бы только везде видеть след России. Все, что происходит, - все от России", - сказал Чепа.
Депутат подчеркнул, что Россию никогда не интересовало, кто будет президентом США, так как система власти в США построена так, что президент лишь косвенно влияет на стратегию государства. Депутат подчеркнул, что мы являемся свидетелями того, что во многих ситуациях Трамп никак не может изменить ситуацию, так как ему приходится бороться "с противодействием".
"Может быть, он (Трамп) там и хороший был президент, может быть, он был бы гораздо лучше, если бы ничего не мешало. Может быть, он бы гораздо больше сделал для своего народа, но он этого сделать не может, потому что система власти США построена по-другому. Поэтому будет тот президент, другой президент - сильно ничего не изменится", - считает Чепа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.