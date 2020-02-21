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NYT: разведка США предупредила о "вмешательстве" России в выборы
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РИА Новости

NYT: разведка США предупредила о "вмешательстве" России в выборы

06:09 21.02.2020 (обновлено: 10:39 21.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники американской разведки заявили в палате представителей конгресса США, что Россия якобы уже начала вмешиваться в президентские выборы, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на пять источников.
Как сообщает издание, брифинг в палате представителей состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп жестко раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра и через несколько дней отправил его в отставку. По сведениям NYT, президент полагает, что конгрессмены-демократы могут использовать полученную информацию против него. Тем не менее два источника в Белом доме утверждает, что брифинг и отставка Магуайра совпали лишь случайно.
Исполняющим обязанности директора национальной разведки стал американский посол в Германии Ричард Гренелл.
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме обвинения отвергли.
Расследование по поводу "вмешательства" продолжалось в течение двух лет. Весной прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер признал, что не нашел свидетельств сговора Трампа или его команды с Москвой. Тем не менее он обвинил во вмешательстве в выборы группу российских граждан. В Кремле при этом отметили, что аргументированных доказательств этого вмешательства Мюллер так и не представил.
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6 февраля, 01:37
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