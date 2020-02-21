NYT: разведка США предупредила о "вмешательстве" России в выборы

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники американской разведки заявили в палате представителей конгресса США, что Сотрудники американской разведки заявили в палате представителей конгресса США, что Россия якобы уже начала вмешиваться в президентские выборы, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на пять источников.

Как сообщает издание, брифинг в палате представителей состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп жестко раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра и через несколько дней отправил его в отставку. По сведениям NYT, президент полагает, что конгрессмены-демократы могут использовать полученную информацию против него. Тем не менее два источника в Белом доме утверждает, что брифинг и отставка Магуайра совпали лишь случайно.

Исполняющим обязанности директора национальной разведки стал американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме обвинения отвергли.