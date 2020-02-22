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Взрыв в жилом доме в Ростовской области произошел после утечки газа
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РИА Новости

Взрыв в жилом доме в Ростовской области произошел после утечки газа

14:48 22.02.2020 (обновлено: 14:49 22.02.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Утечка газа произошла в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области перед хлопком, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы. Два человека погибли, еще один пострадал. СК возбудил уголовное дело.
По данным компании, в субботу утром на пульт аварийно-диспетчерской службы поступила информация о запахе газа в этом доме. На место прибыла аварийная бригада.
"Было установлено наличие утечки газа. Специалисты оперативно приостановили газоснабжение дома. Хлопок на третьем этаже произошел после отключения газа", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте находятся две аварийные бригады филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в Азове.
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