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СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области
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РИА Новости

СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области

13:31 22.02.2020 (обновлено: 16:21 22.02.2020)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в доме в Азове Ростовской области, в результате которого погибли два человека, сообщил журналистам представитель СУСК по региону.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы. Два человека погибли, еще один пострадал.
"Следственным отделом по Азову СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, МЧС и полиции.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзовРостовская областьРоссияПроисшествия
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