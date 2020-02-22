СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в доме в Азове Ростовской области, в результате которого погибли два человека, сообщил журналистам представитель СУСК по региону.
Хлопок бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы. Два человека погибли, еще один пострадал.
"Следственным отделом по Азову СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, МЧС и полиции.