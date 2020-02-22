В Госдуме назвали учения США на случай ядерного удара России пиаром

"Это одна цель, которую США преследуют - давление на членов НАТО: "Смотрите, как мы можем ответить в случае удара России по вам. Поэтому необходимо увеличивать взносы в НАТО с 3% до 4% как минимум. И, пожалуйста, платите нашему военно-промышленному комплексу. Мы готовы вас защитить и будем защищать всегда". Хорошая пиар-акция для того, чтобы доить Европу, которая и так находится в состоянии стагнации", - заявил Чепа.