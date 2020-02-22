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В Госдуме назвали учения США на случай ядерного удара России пиаром
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РИА Новости

В Госдуме назвали учения США на случай ядерного удара России пиаром

14:40 22.02.2020
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Учения США "на случай ядерного удара" России по Европе являются пиар-акцией, с помощью которой Вашингтон хочет "доить Европу", заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе. По его словам, "сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО".
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
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"Это одна цель, которую США преследуют - давление на членов НАТО: "Смотрите, как мы можем ответить в случае удара России по вам. Поэтому необходимо увеличивать взносы в НАТО с 3% до 4% как минимум. И, пожалуйста, платите нашему военно-промышленному комплексу. Мы готовы вас защитить и будем защищать всегда". Хорошая пиар-акция для того, чтобы доить Европу, которая и так находится в состоянии стагнации", - заявил Чепа.
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Алексей ЧепаГосдума РФНАТОСШАВ мире
Популярные комментарии
И пепел, и мученики в случае чего будут. А вот учения эти - действительно для выдаивания Европы, тут депутат прав.
22 февраля, 14:57
Руслан Тлеуж
2700001
Самое страшное для России это если америкосы депортируют на историческую Родину всех детей наших чиновников.
22 февраля, 16:43
mmousbetg
880003
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