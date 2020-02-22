Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 11, Хама – три, Алеппо – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – один", - говорится в сообщении.