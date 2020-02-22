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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T12:41+0300
https://ria.ru/20200222/1565093910.html
Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/80/1556708000_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_78763fdb1747c8fe429ee5d9156fc34a.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

12:41 22.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 11, Хама – три, Алеппо – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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