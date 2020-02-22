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В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
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РИА Новости

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

12:32 22.02.2020 (обновлено: 17:31 22.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение Минторга США по ограничению в отношении экспорта военной продукции для России — проявление недобросовестной конкуренции, российский ОПК от этого не пострадает, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
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"Решения властей США об ограничении экспорта военной продукции для России являются проявлением недобросовестной конкуренции. В сфере обороны наша страна самодостаточна и российское ОПК от этого не пострадает", — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что давление на Россию и нашу военную промышленность будет продолжаться, поскольку мы опасный и более успешный конкурент для Вашингтона. "Там, где стоит российское вооружение, там гарантированы безопасность и успех. Отсюда и усиление санкций со стороны США против России", — сказал законодатель.
По его словам, США пытаются создать максимально критическую обстановку вокруг России, усиливая в том числе и экономическое давление. "Мы, как суверенная страна, найдем с кем сотрудничать на международном уровне", — отметил Клинцевич.
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Он напомнил, что у российского ОПК зарубежные заказы составляют 60 миллиардов долларов.
Клинцевич также предложил на уровне ООН "определиться с этим мировым жандармом — США, который в одностороннем порядке вводит санкции против тех государств, которые им неугодны".
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