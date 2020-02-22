В Сирию за сутки вернулись более 730 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 732 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 178 человек (женщин – 53, детей – 91), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 554 человека (женщин – 166, детей – 238)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.