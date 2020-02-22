В Петербурге младенец отравился средством против тараканов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в больницу в тяжелом состоянии попал маленький мальчик, который, по предварительным данным, съел средство против тараканов, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, сообщение о том, что в детскую больницу в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2019 года рождения, поступило в полицию в пятницу поздним вечером.
"По предварительным данным, 21 февраля около 19.00 по месту жительства (ребенок) съел таблетку средства, предназначенного для травления тараканов", - говорится в сообщении.
Проверку проводит полиция Красносельского района.
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