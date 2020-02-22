Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T14:56+0300
https://ria.ru/20200222/1565092705.html
В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе
https://cdn24.img.ria.ru/images/98927/76/989277668_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_33bde59b07c49cf82b999fcedca28d0f.jpg
РИА Новости

В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе

11:57 22.02.2020 (обновлено: 14:56 22.02.2020)
18314
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина прокомментировала радиостанции "Говорит Москва" публикацию шведской активистки Греты Тунберг о "черном небе" в городе.

"Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях", — пояснили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что президент России поддержал план по улучшению экологической обстановки в городе, в соответствии с которым будут закрыты малоэффективные котельни, обновлен общественный транспорт и высажены новые деревья.
На прошлой неделе из-за ухудшения экологической ситуации в Красноярске на четыре дня ввели так называемый режим "черного неба". Акции за чистый воздух прошли в разных городах России.
Активистка Соня Епифанцева опубликовала в Twitter фотографию с пикета, написав, что никто не заслуживает жизни в "постапокалиптическом будущем". Этот пост ретвитнула Грета Тунберг.
Вид на Красноярск
19 февраля, 11:46
В Росгидромете назвали причину "черного неба" над Красноярском
52509614142
Обсудить 14
Грета ТунбергКрасноярскЭкологияОбщество
Популярные комментарии
Я предлагаю и Соне, и Грете не пикетировать, а идти заняться реальным делом - сажать деревья, пикетами природу не спасти, а вот посадив к примеру миллион деревьев - вполне можно...
22 февраля, 13:29
Леонид Бизянихин
5900005
Да здравствует Грета Тунберг - наше ВСЁ! (Это сарказм,если кто не поймет).
22 февраля, 12:35
Von Stirliz
6180004
Рекомендуем
Женщина, провалившаяся с собакой по лед на Москве-реке
На Москве-реке женщина с собакой провалилась под лед
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Медучреждение
Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Здание правительства Украины в Киеве
"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра
Кадр из сериала Друзья
HBO сообщил о выходе нового эпизода сериала "Друзья"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния