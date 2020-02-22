В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пресс-служба мэра Красноярска Сергея Еремина прокомментировала радиостанции "Говорит Москва" публикацию шведской активистки Греты Тунберг о "черном небе" в городе.
"Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях", — пояснили в пресс-службе.
В мэрии отметили, что президент России поддержал план по улучшению экологической обстановки в городе, в соответствии с которым будут закрыты малоэффективные котельни, обновлен общественный транспорт и высажены новые деревья.
На прошлой неделе из-за ухудшения экологической ситуации в Красноярске на четыре дня ввели так называемый режим "черного неба". Акции за чистый воздух прошли в разных городах России.
Активистка Соня Епифанцева опубликовала в Twitter фотографию с пикета, написав, что никто не заслуживает жизни в "постапокалиптическом будущем". Этот пост ретвитнула Грета Тунберг.
19 февраля, 11:46В Росгидромете назвали причину "черного неба" над Красноярском