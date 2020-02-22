В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины

"Разумеется, это провокация. В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным", - сказал сенатор.

И сами военные действия на территории Европы также могут носить исключительно ответный характер, добавил он. "Американцы и НАТО делают вид, что не знают об этом. И тем самым намекают на агрессивный характер нашего поведения в Европе. Но это не соответствует действительности", - отметил политик.

Представитель американского оборонного ведомства ранее рассказал, что сценарий "небольших учений" включал "внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО". Он рассказал, что в ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России". По его словам, в ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как США могли бы реагировать в подобной ситуации.