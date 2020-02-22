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В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины
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РИА Новости

В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины

11:00 22.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен международного комитета Совета Федерации Олег Морозов
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готовится только к оборонительным действиям, учения Пентагона, связанные якобы с ядерным ударом РФ в Европе, являются провокацией, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
США провели учения на случай российского ядерного удара в Европе, сообщили в Пентагоне.
"Разумеется, это провокация. В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным", - сказал сенатор.
И сами военные действия на территории Европы также могут носить исключительно ответный характер, добавил он. "Американцы и НАТО делают вид, что не знают об этом. И тем самым намекают на агрессивный характер нашего поведения в Европе. Но это не соответствует действительности", - отметил политик.
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"Мы готовимся исключительно к оборонительной войне", - заключил Морозов.
Представитель американского оборонного ведомства ранее рассказал, что сценарий "небольших учений" включал "внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО". Он рассказал, что в ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России". По его словам, в ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как США могли бы реагировать в подобной ситуации.
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Олег МорозовСовет Федерации РФНАТОРоссияСШАВ мире
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