В России 11 тысяч прибывших из Китая остаются под наблюдением медиков

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России остаются около 11 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 21.02.2020 под контролем остаются 11063 человека", - говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрены более 368 тысяч прибывших из Китая, из которых выявлены 115 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, уточнили в ведомстве.
"По состоянию на 21.02.2020 проведено 22580 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР", - отметили в Роспотребнадзоре.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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