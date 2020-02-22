В России 11 тысяч прибывших из Китая остаются под наблюдением медиков

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в Под медицинским наблюдением в России остаются около 11 тысяч человек, прибывших из Китая , сообщается на сайте Роспотребнадзора

"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 21.02.2020 под контролем остаются 11063 человека", - говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрены более 368 тысяч прибывших из Китая, из которых выявлены 115 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 21.02.2020 проведено 22580 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР", - отметили в Роспотребнадзоре.