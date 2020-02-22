В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке

В сообщении полиции отмечается, что вечером 20 февраля в больницу города Хромтау (на западе республики) с огнестрельными ранениями поступили пять человек.

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"Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. В течение суток в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны трое подозреваемых лиц, которые дали признательные показания", - говорится в информации.

По данным полиции, два обреза и автомашина ВАЗ-2114 с российской регистрацией, на которой передвигались подозреваемые, изъяты. Проводится расследование по статье "Покушение на убийство". Подозреваемые водворены в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.