В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке

НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Полиция задержала в Казахстане трёх подозреваемых, устроивших перестрелку, в которой пострадали пять человек, сообщил в субботу информационный портал казахстанской полиции.
В сообщении полиции отмечается, что вечером 20 февраля в больницу города Хромтау (на западе республики) с огнестрельными ранениями поступили пять человек.
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"Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. В течение суток в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны трое подозреваемых лиц, которые дали признательные показания", - говорится в информации.
По данным полиции, два обреза и автомашина ВАЗ-2114 с российской регистрацией, на которой передвигались подозреваемые, изъяты. Проводится расследование по статье "Покушение на убийство". Подозреваемые водворены в ИВС. Назначены необходимые экспертизы.