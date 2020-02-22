СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии

Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. На лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.

Как сообщает издание, в Вашингтоне разгорелись ожесточенные дебаты относительно 14 пассажиров, у которых был обнаружен коронавирус. Сотрудники CDC заявляли, что, несмотря на изоляцию, зараженные все равно могут распространить вирус, и их не следует перевозить со здоровыми пассажирами.

В результате госдепартаменту удалось отстоять свою точку зрения. Но, как пишет газета, сотрудники CDC потребовали, чтобы Центр исключили из пресс-релиза, в котором сообщалось о возвращении зараженных пассажиров обратно в США.

В пятницу CDC сообщил, что общее число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек , 18 из них с борта Diamond Princess из Японии.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.