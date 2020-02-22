Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T09:20+0300
https://ria.ru/20200222/1565088978.html
СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565049815_0:104:3072:1832_1036x0_80_0_0_2b35b2d69909de4c96d608701b061869.jpg
РИА Новости

СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии

09:20 22.02.2020
1609
© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдепартамент и высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настояли на том, чтобы зараженные граждане США с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess вернулись на родину, вопреки рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. На лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.
Эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
19 февраля, 11:15
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"
Как сообщает издание, в Вашингтоне разгорелись ожесточенные дебаты относительно 14 пассажиров, у которых был обнаружен коронавирус. Сотрудники CDC заявляли, что, несмотря на изоляцию, зараженные все равно могут распространить вирус, и их не следует перевозить со здоровыми пассажирами.
В результате госдепартаменту удалось отстоять свою точку зрения. Но, как пишет газета, сотрудники CDC потребовали, чтобы Центр исключили из пресс-релиза, в котором сообщалось о возвращении зараженных пассажиров обратно в США.
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
14 февраля, 22:08
США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
В пятницу CDC сообщил, что общее число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, 18 из них с борта Diamond Princess из Японии.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Пассажирам придется провести на Diamond Princess две недели.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
222113
Обсудить 1
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВОЗЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Япония
В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР
Японский военный у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус
Карантин
Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине
Полиция Казахстана
В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке
Руки в наручниках
Албания экстрадировала находившегося в розыске россиянина
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Диспансеризация
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Аэропорт Ларнаки на Кипре
На Кипре члена авиаэкипажа поместили под карантин из-за коронавируса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния