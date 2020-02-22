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Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
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РИА Новости

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

09:07 22.02.2020 (обновлено: 14:08 22.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
В видеообращении Зеленский отметил, что "кое-кто сознательно сеял среди людей панику". При этом он подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Скабеева поддержала идею расследовать произошедшее.

"Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!" — задалась она вопросом.

Телеведущая отметила, что во всех зверствах обвинили жертв преступлений, а убийцам, по ее словам, "раздали медали и кресла в парламенте".
"И так каждый раз", — подытожила она.
Владимир Зеленский
21 февраля, 15:26
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Двадцатого февраля на Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах, однако местные жители выступили против. Они пытались не пропустить колонну на территорию санатория, забросали камнями автобусы и устроили столкновения с полицией. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.
В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала ему официальное название COVID-19.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаОльга СкабееваВОЗВладимир ЗеленскийКитайРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Там вся страна зелёная и не понимает, что делает и что происходит
22 февраля, 09:25
Сергей Смирнов
1720026
Кто это такая Скабеева , чтобы её слова , мнение , позицию так навязчиво подавать...?
22 февраля, 15:33
NNickB777
800009
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