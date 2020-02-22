Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
В видеообращении Зеленский отметил, что "кое-кто сознательно сеял среди людей панику". При этом он подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Скабеева поддержала идею расследовать произошедшее.
"Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!" — задалась она вопросом.
Телеведущая отметила, что во всех зверствах обвинили жертв преступлений, а убийцам, по ее словам, "раздали медали и кресла в парламенте".
"И так каждый раз", — подытожила она.
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Двадцатого февраля на Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах, однако местные жители выступили против. Они пытались не пропустить колонну на территорию санатория, забросали камнями автобусы и устроили столкновения с полицией. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.
В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала ему официальное название COVID-19.
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